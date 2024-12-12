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Фан-шоп «Амкара» переедет в новое место

Фан-шоп футбольного клуба «Амкар», который решено демонтировать, переедет в другое место. Куда именно, пока неизвестно — для павильона ищут новую локацию недалеко от старой.

ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте

Планируется, что фан-шоп футбольного клуба у стадиона «Звезда»  вернется к началу сезона 2025 года.

Напомним, павильон на улице Куйбышева признали самовольной постройкой. В пресс-службе клуба объяснили, что пытались в течение полугода оспорить в суде это решение, предложив несколько способов «узаконить» фан-шоп.

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