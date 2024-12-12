Фан-шоп «Амкара» переедет в новое место

Планируется, что фан-шоп футбольного клуба у стадиона «Звезда» вернется к началу сезона 2025 года.

Напомним, павильон на улице Куйбышева признали самовольной постройкой. В пресс-службе клуба объяснили, что пытались в течение полугода оспорить в суде это решение, предложив несколько способов «узаконить» фан-шоп.