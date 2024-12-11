Бесплатные катки откроются с 18 декабря

Городские катки в Перми начнут работать с 18 декабря. Как рассказали в пресс-службе администрации города, они будут доступны в течение всего зимнего сезона по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.
В этом году будет действовать шесть бесплатных катков: на стадионах «Гайва» на Карбышева, «Спутник» на Мензелинской, «Молния» на Волховской, «Авангард» на Светлогорской, хоккейная коробка спорткомплекса «Победа» на Обвинской, у «Гознака» на Кавалерийской.
Первый каток в Перми открылся на стадионе «Трудовые резервы». С 28 декабря должен начать работать каток на набережной Камы.
Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.
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