Бесплатные катки откроются с 18 декабря

В этом году будет действовать шесть бесплатных катков: на стадионах «Гайва» на Карбышева, «Спутник» на Мензелинской, «Молния» на Волховской, «Авангард» на Светлогорской, хоккейная коробка спорткомплекса «Победа» на Обвинской, у «Гознака» на Кавалерийской.

Первый каток в Перми открылся на стадионе «Трудовые резервы». С 28 декабря должен начать работать каток на набережной Камы.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.