Спортсменка Галина Мальцева взяла золото на чемпионате мира по ММА

Галина Мальцева из Чайковского одержала победу в весовой категории до 47,6 кг. Ее соперницей была другая россиянка. С ней же Галина соревновалась в финале Чемпионата России 2024 года. Как рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края, в этот раз Галине Мальцевой удалось одержать взять реванш, одолев соперницу техническим нокаутом в третьем раунде.

Спортсменка Марина Овчинникова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории 52,2 кг. Обе девушки — студентки М-13 группы кафедры единоборств ЧГАФКиС.