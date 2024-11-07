Пермский край примет этап международного турнира по биатлону

В конце декабря город Чайковский буде принимать этап Кубка содружества по биатлону. В нем будут участвовать сильнейшие российские и белорусские спортсмены.

Кубок содружества проводят третий год. Он состоит из шести этапов (одного летнего и пяти зимних), в Пермском крае пройдет третий. Заключительный тур состоится в апреле 2025 года в Мурманске.

Как рассказали в пресс-службе минспорта, на этапе в Пермском крае спортсменов ждут спринт, гонка преследований и масс-старт. «Возвращение большого биатлона в Пермский край — важный этап сотрудничества между нашим регионом и союзом биатлонистов России. Крупные соревнования мы принимаем третий раз, — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. — Особенно ценно, что на родных трассах выступают местные спортсмены. И в этом году прикамским любителям биатлона будет за кого поболеть».

Официальное сообщение пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пермского края. 6+