18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

На набережной пройдет последнее событие-спутник Пермского марафона

Эдуард Соснин/Telegram

В амфитеатре на набережной Камы 20 октября пройдет «Счастливый забег». Он станет последним в этом году мероприятием-спутником Пермского марафона, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Забег включает в себя несколько дистанций: 1000 м (дети от 7 до 9 лет), 1500 м (юноши и девушки от 10 до 17 лет, взрослые) и 3000 (участники от 18 лет и старше).

Напомним, Пермский марафон, главное беговое событие года в Перми, проходил 7-8 сентября. У него в 2024 году было несколько спутников: «Спартаковская миля» в апреле, РУТС в июне, Perm Trail в октябре.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: