На набережной пройдет последнее событие-спутник Пермского марафона

В амфитеатре на набережной Камы 20 октября пройдет «Счастливый забег». Он станет последним в этом году мероприятием-спутником Пермского марафона, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Забег включает в себя несколько дистанций: 1000 м (дети от 7 до 9 лет), 1500 м (юноши и девушки от 10 до 17 лет, взрослые) и 3000 (участники от 18 лет и старше).

Напомним, Пермский марафон, главное беговое событие года в Перми, проходил 7-8 сентября. У него в 2024 году было несколько спутников: «Спартаковская миля» в апреле, РУТС в июне, Perm Trail в октябре.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+