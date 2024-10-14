Пилот Ксения Гринберг победила в чемпионате России по авиационным гонкам

Пилот из Пермского края, Ксения Гринберг, одержала победу в чемпионате России по авиационным гонкам. Она выступала на поршневом самолете Су-29 и заняла первое место в личном зачете.

Ксения показала лучший результат в 50:53 секунды, обойдя Александра Васильева и Сергея Захарова. Всего в соревнованиях участвовали 12 пилотов из Москвы, Московской и Ивановской областей, из Республики Крым. На чемпионате по авиационным гонкам прошли еще и командные полеты, где Ксения также стала лидером месте с Алексеем Ивановым и Олегом Ларионовым.

Ксения Гринберг представляла Москву, но ее родной город — Пермь. Она руководит Федерацией авиационных гонок Пермского края. Ксения начала летать с 2013 года, ее первый самостоятельный вылет случился на Golf-100 в декабре.

Информационный обзор редакции.