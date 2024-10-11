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В конце октября в Перми пройдет концерт фестиваля детского циркового искусства

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В ДК им. Кирова 25 октября пройдет гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса детского любительского циркового искусства. Для этого в Пермь приедут 147 участников — это 26 коллективов из 15 регионов России.

В экспертный совет в этом году вошли дрессировщики-братья Эдгард и Аскольд Запашные, иллюзионист артист Владимир Данилин, заслуженный работник культуры Валентина Савина и главный режиссер Российской государственной цирковой компании Елена Петрикова. Им предстоит оценить мастерство участников, талант и харизма, а также современность и оригинальность режиссерского замысла.

«Фестиваль проводится в шестой раз и стал доброй традицией, качественно отличающей Пермский край. Такие фестивали в России — редкость. Поэтому у нас всегда аншлаг по количеству участников. Для маленьких артистов это большое событие — выступить перед полным залом и большим жюри», —рассказала Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+

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