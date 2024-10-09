«Гротеск» попал в тройку лидеров на чемпионате России по танцам на колясках

Ансамбль «Гротеск», представлявший Пермский край в чемпионате России по танцах на колясках, попал в тройку лучших в медальном зачете.

Чемпионат по танцам на колясках проходил в конце сентября в Санкт-Петербурге. В нем участвовали 215 спортсменов из 15 регионов. По данным пресс-службы российской федерации спортивных танцев на колясках, прошли соревнования пар комби, дуэтов и одиночных исполнителей.

«Гротеск» занял второе место в общем медальном зачете. У команды Пермского края четыре золотые медали, две серебряные и одна бронзовая. Первое место у сборной Санкт-Петербурга, третье — у Москвы. Также спортсменка Юлия Давыдова получила почетный знак «Чемпион России», утвержденный министерством спорта РФ. Его вручают один раз за соревнование.