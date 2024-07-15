В августе пройдет забег по лесам базы «Динамо»

На лыжной базе «Динамо» 4 августа пройдет еще один забег — спутник Пермского марафона — Perm Trail 2024. Это соревнование для тех, кто предпочитает асфальту и бетону бег по природному рельефу, рассказали в пресс-службе городской администрации.

На Perm Trail 2024 будет несколько дистанций: на 5, 10, 20 км, детский забег, а также северная ходьба на 5 км.

«Единение с природой, чистый воздух и соревновательный дух для отличного настроения и ярких впечатлений — все что нужно, чтобы классно провести время со своими родными и близкими», — рассказал о забеге глава города Эдуард Соснин.

Отметим, Пермский марафон пройдет 7-8 сентября 2024 года. У него есть несколько событий-спутников: «Спартаковская миля. Счастье есть», RUTS. А в октябре пройдет «Счастливый забег».

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+