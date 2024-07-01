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Спорт

В августе устроят ночной забег и велозаезд

Первое Пермское Беговое/ВКонтакте

В Перми 17 августа впервые пройдет забег и велозаезд «Темные ночи». Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, организаторы подготовили несколько дистанций. Для любителей бега на 2, 5 и 10 км, для велогонщиков — на 10 км. В программе также: уникальный маршрут и новые формы активностей, перформативные практики и световые эксперименты.

Организаторы, команда «Первого Пермского Бегового», для подготовки к ночному забегу и велозаезду запланировали беговые экскурсии по исторической и экологической тематике, также состоятся коллаборации с пермскими дизайнерами и художниками.

По словам руководителя проектов «Первого Пермского Бегового» Александры Посохиной, в линейке беговых событий не хватало такого фан-ран забега. «Мы придумали формат, в котором хотим это соединить. Показать пермякам и гостям города красивую ночную Пермь и протестировать по быстрой трассе в прохладной летней ночи спортивную форму бегунов перед Пермским марафоном», — поделилась Александра Посохина.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 12+

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