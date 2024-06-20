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Спорт

На набережной Перми будут проводить бесплатные тренировки по йоге, зумбе и ОФП

Эдуард Соснин/Telegram

В скверах и парках Перми начались бесплатные занятия физкультурой и спортом. Тренировки будут проходить по будням и выходные дни, расписание уже сформировано, рассказали в пресс-службе администрации города.

В списке более десяти направлений тренировок, среди них: зумба, скандинавская ходьба, армрестлинг, теннис, йога, пилатес, ОФП. Места для занятий есть в разных районах города, но в основном это набережная Камы, эспланада, парк Балатово, сад им. Миндовского. Например, в экстрим-парке можно заниматься армрестлингом и растяжкой, а на набережной — зумбой, йогой, теннисом, ОФП.

Занятия на открытых площадках проводят квалифицированные инструкторы. У них будет необходимый инвентарь для тренировок. Занятия продлятся до 31 августа.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+

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