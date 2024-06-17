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Спорт

Пермская спортсменка будет участвовать в Олимпийских играх в Париже

Центр спортивной подготовки Пермского края/ВКонтакте

Спортсменку из Пермского края допустили к участию в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 14 августа. Она попала в список 14 российских спортсменов, которым разрешили выступать в нейтральном статусе.

Наталья Малышева занимается спортивной борьбой в Центре спортивной подготовки Пермского края. Имеет звание мастера спорта международного класса, призер чемпионата Европы, Кубка мира и чемпионатов России по вольной борьбе, обладательница Кубка европейских наций.

Всего в списке Международного олимпийского комитета (МОК) представители пяти видов спорта. Как рассказали в пресс-службе краевого минспорта, это велоспорт, прыжки на батуте, тхэквондо, тяжелая атлетика и борьба.

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