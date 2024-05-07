Первоклассница установила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин

Пермская первоклассница Лидия Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин на «Кубке Пармы 2024». Его зафиксировал Российский союз боевых искусств (РСБИ), рассказал в соцсетях Владимир Любровских, исполнительный директор пермского филиала РСБИ.

Девочка отжалась от пола 1501 раз. Она также побила свой личный рекорд – 1301 раз без остановки.

Это не первое спортивное достижение девочки. Ранее она установила рекорд России по отжиманиям на гвоздях, а также рекорд по отжиманиям на брусьях. А в марте 2023 года Лидия установила мировой рекорд: 85 отжиманий на ладонях от пола девочка сделала за 60 секунд, обогнав предыдущего лидера на 15 раз.

Лидия учится в первом классе. В спорте с 4 лет: сначала была акробатика, через год добавилось дзюдо, а после и реко-римская борьба. Школьница тренируется восемь раз в неделю.