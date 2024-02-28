В Прикамье пройдет этап российского чемпионата по ралли

В начале марта Пермский край примет III этап российского чемпионата по авторалли. По данным краевого министерства спорта, в регионе впервые почти за 15 лет проходят эти соревнования.

Гонка состоится в селе Барда и займет два дня. В ней примут участие порядка 45 экипажей. Среди них – обладатели титулов прошлых лет и новые претенденты. В лидерах сейчас находится пермская команда – Андрей Мансуров и Дмитрий Медведев. На II этапе, который проходил в Нижнем Новгороде, экипаж занял третье место.

Гонка в Прикамье может стать серьезным испытанием даже лидеров зачета, отмечают в федерации автомобильного спорта региона. Причина в местных дорогах, на которых чередуются быстрые участки и отрезки с большой плотностью поворотов и разным рельефом. «Весьма высокий процент сходов свидетельствует о сложности трассы. Даже лучший раллист последних двух лет Денис Ростилов, приехав на "Барду" на Кубок России, по ходу первого чемпионского сезона, отметился вылетом в сугроб на первом же допе и потерей 18-ти минут», – говорит президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.

Гонка будет проходить и по дорогам общего пользования. Поэтому на трассах ограничат движение.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 12+