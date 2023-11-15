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Весь тренерский штаб футбольного клуба «Амкар» отправлен в отставку

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Весь тренерский штаб пермской футбольной команды «Амкар» отправлен в отставку. Завершили работу с командой главный тренер Иван Черенчиков, тренер вратарей Максим Гавриш, старший тренер Вячеслав Дония, тренер Сергей Волков. Срок действия их трудовых договоров истек 15 ноября. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашения продлены не были.

Причина — невыполнение поставленных задач на сезон. Амкар» по итогам сезона спустился в группу «Б». Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону.

Информационный обзор редакции. 0+

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