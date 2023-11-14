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В Пермском крае отказались строить новый горнолыжный комплекс

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unsplash.com

Из-за изменений климата в Прикамье отказались от идеи строительства горнолыжного комплекса в Усьве. Вместо этого, согласно информации Business Class, планируется создание глэмпинг-парка, который включит в себя 30 туристических домов, ресторан и небольшой банный комплекс. Глэмпинг-парк будет расположен у подножья склона вдоль реки. Строительство глэмпинг-парка планируется начать летом 2024 года.

Один из инициаторов проекта Александр Хализов подчеркнул, что строительство горнолыжного комплекса стало нерентабельным из-за требующих больших инвестиций и изменения климата на Урале. Он пояснил, что снежный покров позволяет поддерживать активный сезон всего три с половиной месяца, что затрудняет возврат инвестиций. 

Информационный обзор редакции. 0+

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