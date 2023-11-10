В Пермском крае начнется строительство крытых ледовых комплексов

В 2024 году в Пермском крае четыре района получат финансирование на строительство новых ледовых объектов для спорта, включая хоккей и фигурное катание. В список вошли Добрянка, Чернушка, Кунгур и Чусовой. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Вместе с типовым техническим заданием, предоставленным муниципалитетам, планируется сократить время и издержки на разработку проектов. Предполагается, что новые спортивные объекты будут построены на основе модели быстровозводимых конструкций, подобных комплексу «Ледовый» в Кондратово. Планируется завершить строительство осенью 2025 года.