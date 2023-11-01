Пермский край вошел в топ-5 перспективных направлений для горнолыжного отдыха

Пермский край возглавил пятерку перспективных направлений для горнолыжного отдыха в России. Об этом сообщает МТС Travel. Кроме Прикамья в топ-5 вошли Красноярский и Хабаровский край, Мурманская и Свердловская область.

На востоке Пермского края расположены Уральские горы с максимальными высотами 1300–1500 метров. В сезон в крае открывается более 20 горнолыжных комплексов, самый крупный и знаменитый из них — «Губаха». Также популярны «Такман», «Полазна», «Иван-гора», «Ашатли парк», «Жебреи».

По данным МТС Travel, средняя цена на отели и апартаменты в Перми в грядущем зимне-весеннем сезоне составляет порядка 3 000₽ в сутки на двоих.