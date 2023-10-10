Турнир по боксу Ural FC в Перми был перенесен

Международный турнир по профессиональному боксу, запланированный на 20 октября в Перми, переносится на 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Главным боем будет поединок между олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом. Также на турнире выступит россиянин Кирилл Сидельников, который дебютирует в профессиональном боксе против нидерландского кикбоксера Нидаля Бикири. В рамках турнира также пройдут четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга, в которых примут участие российские спортсмены из команды Ural Kali Fighter. Всего на турнире будут представлены спортсмены из 10 стран.