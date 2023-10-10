18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Турнир по боксу Ural FC в Перми был перенесен

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Международный турнир по профессиональному боксу, запланированный на 20 октября в Перми, переносится на 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Главным боем будет поединок между олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом. Также на турнире выступит россиянин Кирилл Сидельников, который дебютирует в профессиональном боксе против нидерландского кикбоксера Нидаля Бикири. В рамках турнира также пройдут четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга, в которых примут участие российские спортсмены из команды Ural Kali Fighter. Всего на турнире будут представлены спортсмены из 10 стран.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: