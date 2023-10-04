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В Перми увеличат финансирование спортклубов

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unsplash.com

 

Власти Пермского края намерены увеличить финансирование профессиональных спортивных клубов в 2024 году до 647 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, чем в текущем 2023 году. Об этом пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на проект бюджета региона на 2024 год.

Финансирование будет распределено после завершения заявочной кампании, где клубы представят свои бюджеты и свою часть финансирования, и затем будет проведено распределение бюджетных средств. Схема финансирования клубов в регионе с 2023 года составляет 70/30, где 70% средств предоставляет бюджет, а оставшиеся 30% должны быть найдены самими клубами, в отличие от предыдущей схемы 50/50.

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