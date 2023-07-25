В августе в Перми откроется первая умная спортплощадка

В Перми ко Дню физкультурника 12 августа планируется открытие первой умной спортплощадки. Как сообщает интернет-издание «Текст», за ходом строительства наблюдал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Спортплощадка располагается в Мотовилихинском районе на Инженерной ул., 5. По словам администрации Перми, вход на нее будет открытым. Особенность площадки в том, что рядом с тренажерами будут располагаться специальные QR-коды. Спортсмены смогут изучать упражнения и дистанционно заниматься с тренером.

На площадке расположится футбольное поле с искусственным газоном размером 30 на 60 метров и трибуны на 100 человек, универсальное покрытие для баскетбольной и волейбольной площадок, тренажеры для воркаута и уличный стол для настольного тенниса.

Вторую умную спортплощадку на ул. Докучаева планируется открыть осенью этого года.