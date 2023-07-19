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Трасса Пермского марафона получила международный сертификат

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Фото: пресс-служба Пермского марафона

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат. Это означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а атлет войдет в историю спорта.

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для проведения сертификации в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом.

Выданный сертификат действует в течение пяти лет.

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