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В Перми презентовали медаль Пермского марафон

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t.me/permadmin

Символом шестого Пермского марафона 2023 станет лось, он будет изображен на медалях, которые будут вручены участникам. Кроме того, как рассказали организаторы марафона, в этом году будет изменена трасса.

t.me/permadmin
t.me/permadmin
t.me/permadmin
t.me/permadmin
t.me/permadmin
t.me/permadmin

Трассы на 10, 21 и 42 километра будут частично возвращены на Комсомольский проспект. Разворот на следующий круг будет проходить на перекрёстке улиц Борчанинова и Ленина, что позволит участникам выбрать для разворота наиболее удобную траекторию.

Особенностью этого года будет разделение стартового и финишного коридоров. На финише болельщики смогут приветствовать участников на трибунах.

Напомним, шестой Пермский марафон пройдет 2 и 3 сентября.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+

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