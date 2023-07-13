В Перми презентовали медаль Пермского марафон

Трассы на 10, 21 и 42 километра будут частично возвращены на Комсомольский проспект. Разворот на следующий круг будет проходить на перекрёстке улиц Борчанинова и Ленина, что позволит участникам выбрать для разворота наиболее удобную траекторию.

Особенностью этого года будет разделение стартового и финишного коридоров. На финише болельщики смогут приветствовать участников на трибунах.

Напомним, шестой Пермский марафон пройдет 2 и 3 сентября.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+