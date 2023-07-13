В Перми презентовали медаль Пермского марафон

Символом шестого Пермского марафона 2023 станет лось, он будет изображен на медалях, которые будут вручены участникам. Кроме того, как рассказали организаторы марафона, в этом году будет изменена трасса.
Трассы на 10, 21 и 42 километра будут частично возвращены на Комсомольский проспект. Разворот на следующий круг будет проходить на перекрёстке улиц Борчанинова и Ленина, что позволит участникам выбрать для разворота наиболее удобную траекторию.
Особенностью этого года будет разделение стартового и финишного коридоров. На финише болельщики смогут приветствовать участников на трибунах.
Напомним, шестой Пермский марафон пройдет 2 и 3 сентября.
Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+
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