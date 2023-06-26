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На пермском стадионе «Звезда» установят камеры с идентификацией зрителей

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2gis.ru

Власти Перми планируют модернизировать систему видеонаблюдения стадиона «Звезда». Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Стартовая стоимость аукциона — 8,3 млн рублей.

Согласно техническому заданию, модернизация системы видеонаблюдения проходит в рамках подготовки стадиона к сертификации и для выполнения требований программы «Безопасный город». Система должна иметь функцию «идентификации» зрителей. Видеокамеры будут контролировать трибуны, внутренние помещения стадиона, а также площадь перед кассами и прилегающую территорию.

Итоги аукциона планируется подвести 4 июля.

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