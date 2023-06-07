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В день города в Перми установят рекорд России по массовым подтягиваниям

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В честь 300 юбилея города в Перми 12 июня состоится массовое соревнование по подтягиванию на перекладине. Событие пройдет в «спортивном квартале» эспланады, расположенной между улицами Борчанинова и Попова, начало запланировано на 15:00. Об этом сообщает издание «ТЕКСТ».

Организаторы мероприятия стремятся установить рекорд России по количеству участников и количеству подтягиваний. Кроме массовых подтягиваний, на эспланаде пройдут соревнования по силовому воркауту, перетягиванию каната и буксировке автомобиля.

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