В день города в Перми установят рекорд России по массовым подтягиваниям

В честь 300 юбилея города в Перми 12 июня состоится массовое соревнование по подтягиванию на перекладине. Событие пройдет в «спортивном квартале» эспланады, расположенной между улицами Борчанинова и Попова, начало запланировано на 15:00. Об этом сообщает издание «ТЕКСТ».

Организаторы мероприятия стремятся установить рекорд России по количеству участников и количеству подтягиваний. Кроме массовых подтягиваний, на эспланаде пройдут соревнования по силовому воркауту, перетягиванию каната и буксировке автомобиля.