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В Перми пройдет I этап кубка России по аквабайку

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Сайт губернатора и Правительства Пермского края

На центральном пляже Перми 10 и 11 июня пройдет первый этап кубка России по аквабайку. Как сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края, в соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 15 регионов России. Они будут сражаться за титулы в четырех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл и гидрофлайт.

В число спортсменов вошли пермские гонщики и лидеры мирового аквабайка, одним из них стал Сергей Чемезов.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отмечает, что для гостей мероприятия подготовлена обширная развлекательная программа.

Информационный обзор редакции. 0+

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