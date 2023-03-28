Госэкспертиза одобрила проект строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми

Проект строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми прошел госэкспертизу. Информация об этом опубликована в Едином реестре заключений. Проектную документацию разработала пермская компания «ВерхнекамПроект».

Напомним, площадь двухэтажного спортивного объекта составит 9 тыс. кв. метров. В здании разместятся два ледовых поля, зрительские трибуны на 250 человек, тренажерный и спортивный зал, раздевалки и тренерские. На строительство ледовой арены уйдет около 1,5 лет. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей.