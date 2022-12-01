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Названа дата открытия фитнес-клуба премиальной сети World Class

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Пресс-служба World Class Пермь

В Перми в МФК «Москва» 11 декабря откроется фитнес-клуб премиум-класса World Class. Об этом сообщается в социальных сетях фитнес-клуба. 

Запуск фитнес-клуба несколько раз переносили. Ранее планировалось, что проект начнет работу в июне. Как объяснял генеральный директор Петр Власенко, перенос связан с логистическими задержками с поставкой материалов и оборудования.

На площади 3,5 тысячи кв. метров разместится тренировочный зал, бассейны для взрослых и детей, зона боевых искусств с октагоном, сауны, зал для йоги в гамаках, детский клуб.

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