Названа дата открытия фитнес-клуба премиальной сети World Class

В Перми в МФК «Москва» 11 декабря откроется фитнес-клуб премиум-класса World Class. Об этом сообщается в социальных сетях фитнес-клуба.

Запуск фитнес-клуба несколько раз переносили. Ранее планировалось, что проект начнет работу в июне. Как объяснял генеральный директор Петр Власенко, перенос связан с логистическими задержками с поставкой материалов и оборудования.

На площади 3,5 тысячи кв. метров разместится тренировочный зал, бассейны для взрослых и детей, зона боевых искусств с октагоном, сауны, зал для йоги в гамаках, детский клуб.

Информационный обзор редакции