18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

С 3 декабря в Губаху вновь будет курсировать «Горнолыжный экспресс»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

vk.com/gubahasport

С 3 декабря в Губаху вновь запустят «Горнолыжный экспресс». В этом сезоне «Ласточка» будет курсировать со станции Пермь-II. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

«Горнолыжный экспресс» будет работать в течение зимнего сезона по выходным и праздничным дням, кроме 31 декабря и 1 января. 

Кроме того, в этот день курорт Губаха открывает горнолыжный сезон. С этого дня начнет работать трасса «Турист» и кресельная канатная дорога. Остальные трассы пока закрыты для катания до формирования снежного покрова. 

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: