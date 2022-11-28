С 3 декабря в Губаху вновь будет курсировать «Горнолыжный экспресс»

С 3 декабря в Губаху вновь запустят «Горнолыжный экспресс». В этом сезоне «Ласточка» будет курсировать со станции Пермь-II. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

«Горнолыжный экспресс» будет работать в течение зимнего сезона по выходным и праздничным дням, кроме 31 декабря и 1 января.

Кроме того, в этот день курорт Губаха открывает горнолыжный сезон. С этого дня начнет работать трасса «Турист» и кресельная канатная дорога. Остальные трассы пока закрыты для катания до формирования снежного покрова.