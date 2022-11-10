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В пермском микрорайоне Ива может появиться ледовая арена

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unsplash.com

В пермском микрорайоне Ива планируется построить новую двухэтажную ледовую арену. Сейчас проект проходит Госэкспертизу, после заключения которой будут определены стоимость строительства и его сроки. Как сообщает «РБК-Пермь», предполагается, что на строительство будут выделены средства из федерального и краевого бюджетов с применением механизма концессии.

Площадь арены составит околого  9 тыс. кв. метром. В здании разместятся два ледовых поля, зрительские трибуны на 250 человек, а также тренажерный и спортивный зал, раздевалки и тренерские. Сообщается, что в помещениях новой ледовой арены будут проводиться учебные занятия и городские соревнования. 

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