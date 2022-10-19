Госэкспертиза одобрила проект ледового дворца спорта в Перми

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по проекту строительства регионального центра по фигурному катанию в Перми получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Напомним, ледовый дворец спорта будет построен на улице Шпальной, 2. Площадь спортивного объекта составит 18 тыс. квадратных метров, трибуны смогут вместить 250 зрителей.

Начало строительства объекта планируется в январе 2023 года, срок завершения — 2024 год.