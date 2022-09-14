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В Демидково пройдет день активных видов спорта World Class

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В эту субботу, 17 сентября, на территории санатория «Демидково» на площадке у корпуса №1 состоится мероприятие, посвященное здоровому образу жизни и активным видам спорта – «День спорта World Class Пермь» (0+). Начало запланировано на 11:00, завершится спортивный день в 15:00. Участие в мероприятии бесплатно для всех желающих.

пресс-служба World Class Пермь

Взрослые гости смогут заняться различными видами фитнеса и тренировок: йогой с видом на лес и реку, танцами и пилатесом, армрестлингом, силовыми тренировками на нескольких площадках, а также выиграть подарочный сертификат на два месяца в первый премиальный фитнес-клуб Перми. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления тренеров, мастер-классы от школы футбольного мастерства, розыгрыши ценных призов, викторины и спортивные интерактивы с использованием оборудования Fitbench.

Также гости смогут познакомиться с тренерами основного состава фитнес-клуба World Class Пермь, пообщаться с ними лично и получить бесплатную консультацию.

Для детей программа не менее насыщенная: их ждет аквагрим, танцы, веселые старты, творческий мастер-класс, спортивный квест и дискотека с мыльными пузырями. В зоне от киберспортивного клуба Good Game желающие смогут поиграть в PlayStation.

В 16 в павильоне у пирса состоятся зрелищные 12-минутные бои на выживание Таффайт, каратэ-комбат, кулачные бои, бокс, кулачные бои, организованные бойцовским клубом «Стрелка 59» (Пермь).

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