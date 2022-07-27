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Олимпийские чемпионы станут соведущими Пермского марафона

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Российский лыжник и Олимпийский чемпион Александр Легков

Олимпийские чемпионы станут соведущими Пермского марафона и возглавят эстафетные команды в забеге на 10 км. Как сообщает пресс-служба администрации города, в Пермь приедут всемирно известные лыжники Александр Легков, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Денис Спицов. Такой формат забегов пройдет в рамках Пермского марафона впервые.

В состав эстафетных команд под руководством Александра Легкова, Татьяны Сориной, Вероники Степановой и Дениса Спицова смогут войти любители бега, зарегистрировавшиеся на Пермский марафон. Также запланирована автограф-сессия со знаменитыми лыжниками.

Напомним, марафон пройдет 3 и 4 сентября.

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