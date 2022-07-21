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В эти выходные Пермь примет Первенство России по триатлону

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В Перми 24 июля состоится Первенство России по триатлону – виду спорта, где проверяется выносливость атлетов сразу по нескольким дисциплинам. Сначала участникам предстоит преодолеть водную дистанцию, затем проехать 5 км на велосипеде и в конце – пробежать на скорость 2,5 км. Состязания пройдут в районе набережной и железнодорожного вокзала Пермь-1.

Как сообщили в минспорта Пермского края, к соревнованиям присоединятся более 300 спортсменов, 100 из них выступят в категории профессионалов, остальные – в любительском зачете.

Накануне основного старта, 23 июля, на набережной Камы состоится женский забег. Он начнется в 16:00, после него пройдет детский забег.

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