В августе в Перми пройдет новая гонка с препятствиями «На пределе»

В Перми 14 августа в «Альянс парке» пройдет гонка с препятствиями «На пределе». В этот раз мероприятие запланировано в новом формате – по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара». По словам организаторов, главный приз — более 100 тысяч рублей.

На трассе участников будут ждать пять локаций – пять испытаний «игры кальмара», как в популярном сериале. За каждую победу участник получит метку. Чем больше побед, тем больше призов. Для полного погружения в атмосферу сериала организаторы позаботились о ярких костюмах и музыкальном сопровождении.

На площадке фестиваля будет организован фудкорт от лучших ресторанов Перми, а также развлечения для все семьи: детская площадка, аниматоры, а также пенная вечеринка, в которой можно выплеснуть все эмоции после гонки.

Узнать подробности мероприятия и пройти регистрацию можно на сайте на-пределе.рф.