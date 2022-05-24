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Открытие фитнес-клуба World Class в Перми перенесено на август

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World Class Пермь

Открытие фитнес-клуба World Class в МФК «Москва» перенесено с июня на август этого года. Как сообщает генеральный директор Петр Власенко, перенос связан с логистическими задержками с поставкой материалов и оборудования.

На текущем этапе выстроены все помещения, установлено все вентиляционное и противопожарное оборудование, выполнены работы по черновой отделке помещений и проводится чистовая отделка. Некоторые помещения уже полностью готовы. Гидравлические испытания бассейна прошли успешно, дефектов чаши не выявлено, в настоящее время начинается чистовая отделка чаши бассейна, которая завершится к началу июня.

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