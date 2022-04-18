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На следующей неделе в Перми пройдет легкоатлетическая эстафета «Звезда»

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета «Звезда». Общая протяженность эстафеты составит 6 750 метров. Дистанция будет разбита на 15 этапов и проложена по центральным улицам Перми. Принять участие в соревнованиях могут команды смешанного состава от любых организаций и территорий. На старт выйдут сборные спортивных клубов, производственных предприятий, сельских территорий края, команды высших и средних учебных заведений, школ Перми и края, а также дошкольников.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в связи с проведением эстафеты с 10 утра до 15 часов будет прекращено движение в центре города по следующим направлениям:

  • Комсомольский проспект по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту;
  • ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты Звезда;
  • ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда;
  • ул. Глеба Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;
  • ул. Тимирязева от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;
  • ул. 1-ая Красноармейская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;
  • ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты Звезда.

 

С 00.00 часов 30 апреля до 15.00 часов 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения:

  • Комсомольский проспект по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту;
  • ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

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