В Перми гонка «На пределе» в этом году пройдет в формате забега зомби

В Перми 15 мая на территории «Альянс парка» пройдет гонка «На пределе». В этом году она состоится в формате забега зомби с новыми этапами и маршрутами.
«На пределе» — это уникальная трасса протяженностью три километра. Участников забега «На пределе» ждет более сорока испытаний: гигантские рампы, огромные подушки для прыжков, горки, бег, прыжки, преодоление препятствий.
На выбор несколько форматов участия: забег PRO для профессиональных атлетов, командный (от 10 участников), массовый, корпоративный и забег для влюбленных.
Чтобы поддержать атмосферу забега зомби, участники могут примерить на себя образы живых мертвецов. Также на площадке будут работать гримеры, которые превратят вас из обычных людей в кровожадных или забавных зомби.
В конце мероприятия участников ждет большой праздник с фуд-зоной, развлечениями и after party под открытым небом.
Узнать подробности мероприятия и пройти регистрацию можно на сайте на-пределе.рф.
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