В Перми гонка «На пределе» в этом году пройдет в формате забега зомби

«На пределе» — это уникальная трасса протяженностью три километра. Участников забега «На пределе» ждет более сорока испытаний: гигантские рампы, огромные подушки для прыжков, горки, бег, прыжки, преодоление препятствий.

На выбор несколько форматов участия: забег PRO для профессиональных атлетов, командный (от 10 участников), массовый, корпоративный и забег для влюбленных.

Чтобы поддержать атмосферу забега зомби, участники могут примерить на себя образы живых мертвецов. Также на площадке будут работать гримеры, которые превратят вас из обычных людей в кровожадных или забавных зомби.

В конце мероприятия участников ждет большой праздник с фуд-зоной, развлечениями и after party под открытым небом.

Узнать подробности мероприятия и пройти регистрацию можно на сайте на-пределе.рф.

18+