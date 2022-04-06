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В Перми гонка «На пределе» в этом году пройдет в формате забега зомби

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В Перми 15 мая на территории «Альянс парка» пройдет гонка «На пределе». В этом году она состоится в формате забега зомби с новыми этапами и маршрутами.

Фото: Антон Москоков
Фото: Антон Москоков

«На пределе» — это уникальная трасса протяженностью три километра. Участников забега «На пределе» ждет более сорока испытаний: гигантские рампы, огромные подушки для прыжков, горки, бег, прыжки, преодоление препятствий.

На выбор несколько форматов участия: забег PRO для профессиональных атлетов, командный (от 10 участников), массовый, корпоративный и забег для влюбленных.

Чтобы поддержать атмосферу забега зомби, участники могут примерить на себя образы живых мертвецов. Также на площадке будут работать гримеры, которые превратят вас из обычных людей в кровожадных или забавных зомби.

В конце мероприятия участников ждет большой праздник с фуд-зоной, развлечениями и after party под открытым небом.

Узнать подробности мероприятия и пройти регистрацию можно на сайте на-пределе.рф.

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