Летающий лыжник из Прикамья завоевал серебро зимних Олимпийских игр

Прикамский спортсмен Евгений Климов завоевал серебро на Олимпиаде в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Российские спортсмены Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова набрали по итогам четырех попыток 890,3 балла. Отметим, это первая олимпийская медаль россиян в этом виде спорта с 1968 года.

Напомним, 6 февраля, спортсменка из Чусового и воспитанница СШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль во фристайле в дисциплине «могул» на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), набрав 77,72 балла. Это первая олимпийская медаль в могуле для страны с 1994 года.