«Лыжня России-2022» в Перми пройдет в онлайн-формате

В Пермском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации краевые власти решили провести «Лыжню России» в онлайн-формате. Соревнования пройдут со 2 по 12 февраля.

Для того, чтобы стать участником всероссийских соревнований, нужно зарегистрироваться на портале «Умный спорт». Далее, выбрать дистанцию — 500, 2 022, 5 000 или 10 000 метров. Определить свое место прохождения дистанции либо выбрать его из списка, предложенного на портале. После прохождения дистанции занести подтверждающую информацию о преодолении трассы: время прохождения дистанции, фото секундомера, фото с лыжами, в лесу на трассе.

Участники на дистанциях 5 000 и 10 000 метров обязательно должны иметь устройство или программу на мобильном телефоне для фиксации трассировки и времени прохождения дистанции.

С 13 по 20 февраля организаторы будут проводить выдачу сувенирной продукции участникам, прошедшим оба этапа соревнований, а также награждение победителей.