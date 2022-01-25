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Девять спортсменов из Пермского края поедут на Олимпиаду в Пекине

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Олимпийский комитет России утвердил состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине. Российская делегация включает в себя 212 спортсменов, в их числе —  девять атлетов из Пермского края.

Это лыжница Мария Истомина, биатлонистка Валерия Васнецова, летающий лыжник Евгений Климов, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова. В дисциплине могул выступят Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.

Кроме того, как сообщили в ОКР, сейчас решается вопрос о предоставлении России двух дополнительных квот в мужском могуле. В случае положительного решения места в сборной получат еще двое пермяков – Андрей Махнев и Артем Шульдяков.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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