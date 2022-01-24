Прикамская саночница Татьяна Иванова взяла бронзу на Кубке мира

Прикамская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на чемпионате Европы, который совмещен заключительным этапом Кубка мира, в составе сборной России по санному спорту и показала пятый результат на этапе в соревновании женщин.

Золото на спортивном событии досталось Латвии с показателями 2 минуты 47,101 секунды. Серебро взяла Германия (с отставанием в 0,127 секунды). Российская сборная уступила победителям 0,675 секунды.

Напомним, спортсменка из Чусового включена в состав национальной команды для участия на Олимпиаде в Китае.