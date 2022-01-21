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Спорт

Четыре спортсменки из Чусового будут представлять Россию на Олимпиаде в Пекине

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Федерация фристайла России объявила состав команды, которая представит страну на зимних Олимпийских играх в Пекине. В дисциплине могул женская команда на 100% состоит из воспитанниц чусовской СШОР «Огонек» им Л.Д. Постникова – в Китай отправятся Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.

Фото: Федерация фристайла России

Ранее путевки на зимние олимпийские игры в Пекине завоевали лыжница Мария Истомина, биатлонистка Валерия Васнецова, летающий лыжник Евгений Климов и саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова.

По данным Минспорта Прикамья, также на сегодня в расширенный состав олимпийской команды по фигурному катанию вошла пермская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Воспитанники СШОР «Старт» и Центра спортивной подготовки Пермского края заявлены в состав российской команды в статусе запасных.

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