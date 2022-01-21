В ноябре в Перми пройдет чемпионат Европы по керлингу

Пермь станет местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года. Об этом сообщили во Всемирной федерации керлинга (WCF). Европейское первенство пройдет с 19 по 26 ноября. Матчи дивизиона А будут проходить в дворце спорта «Молот», дивизиона В – в спорткомплексе им. Сухарева.