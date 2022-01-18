Еще двое прикамских спортсменов вошли в состав олимпийской сборной России

Тренерский штаб союза биатлонистов России назвал состав команды для участия в зимних играх в Пекине. В него вошла прикамская биатлонистка Валерия Васнецова. Ранее на двух этапах Кубка мира наша спортсменка принимала участие в женских эстафетных гонках и стала серебряным и бронзовым призером.

Кроме того, в состав национальной команды по прыжкам на лыжах с трамплина включен Евгений Климов. В этом сезоне пермяк уверенно входит в ТОП-30 на этапах Кубка мира, а лучший его результат – 5 место на швейцарском этапе.