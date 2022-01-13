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В Перми в Камской долине планируется построить футбольный стадион на 10 тысяч зрителей

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В Перми в Камской долине могут построить крупный футбольный стадион на 10 тысяч зрителей, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, концепция строительства нового спортивного объекта принадлежит застройщику «Кортрос-Пермь». Ранее девелопер презентовал концепцию развития Камской долины.

Сообщается, что стадион может расположиться на месте бывшего картодрома на Спешилова, 94, участок в данный момент находится в аренде у ГК «ЭКС». Уточняется, что строительство футбольного стадиона может быть реализовано при условии возведения третьего моста через Каму.

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