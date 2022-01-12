Прикамские саночницы примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. В них примут участие две воспитанницы чусовской СШОР «Огонек» им. Л.Д. Постникова – Татьяна Иванова и Екатерина Катникова, сообщили в региональном Минспорта.
Напомним, накануне в состав Олимпийской сборной России по лыжным гонкам была включена еще одна прикамская спортсменка – Мария Истомина. Зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля в Пекине. Окончательный состав сборной России будет оглашен 20 января.
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