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Пермская лыжница Мария Истомина вошла в состав олимпийской сборной страны

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В состав сборной России по лыжным гонкам для участия в зимней Олимпиаде в Пекине вошла пермская лыжница Мария Истомина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Тренер сборной страны Елена Вяльбе заявила, что Истомина и Мацокина попали в сборную России решением тренерского штаба. Остальные лыжники выполнили критерии отбора. Отметим, Мария Истомина призер чемпионата России, призер этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодежи и юниоров, бронзовый призер чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2021 года, мастер спорта России.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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