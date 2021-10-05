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Союз фитнес-центров попросил губернатора Пермского края отменить QR-коды

Некоммерческая организация «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области» в открытом письме обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с предложением отменить QR-коды для посещения фитнес-клубов. Как сообщает издание «РБК Пермь», в письме отмечается сложность в использовании QR-кода, а также невозможность его проверки со стороны сотрудников.

Представители фитнес-сферы опасаются, что новые ограничения могут спровоцировать банкротство компаний в сфере услуг фитнеса. В письме отмечается сложность использовании QR-кодов, а также невозможность его проверки со стороны сотрудников, так как фитнес-клубы не обладают контрольно-надзорными полномочиями.

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