Союз фитнес-центров попросил губернатора Пермского края отменить QR-коды

Некоммерческая организация «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области» в открытом письме обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с предложением отменить QR-коды для посещения фитнес-клубов. Как сообщает издание «РБК Пермь», в письме отмечается сложность в использовании QR-кода, а также невозможность его проверки со стороны сотрудников.