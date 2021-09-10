Пермский БК «Парма» сменил официальное название на «Парма-Париматч»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» официально сменил название. Бумекерский бренд впервые в истории профессионального спорта будет интегрирован в нейминг команды. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ и на других соревнованиях БК «ПАРМА» будет выступать под названием «ПАРМА-ПАРИМАТЧ».

Напомним, сотрудничество между Parimatch и «Парма» началось в сентябре 2020 года. Логотип спонсора был представлен на игровых майках и на домашней арене пермяков.